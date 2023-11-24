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12:06 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

На вокзалах Сочи и Адлера открыли залы ожидания для маломобильных пассажиров

На вокзалах Сочи и Адлера появились залы ожидания для маломобильных пассажиры, которые могут здесь могут перед посадкой в поезд с комфортом провести время.

Источник: Администрация Сочи

В залах оборудовали удобные посадочные места для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата в креслах-колясках, есть места и для слабовидящих.

Для слабослышащих пассажиров зал оснастили индукционным оборудованием, табло с расписанием поездов и кнопкой вызова персонала.

Есть в залах и детский игровой уголок.

По предварительным заявкам маломобильным пассажирам окажут услуги по сопровождению во время прибытия на вокзал, ожидания поезда, при посадке или высадке из вагона, оформлении проездных документов, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Залы открыты при содействии Центра содействия мобильности «РЖД».

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