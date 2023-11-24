На вокзалах Сочи и Адлера открыли залы ожидания для маломобильных пассажиров

В залах оборудовали удобные посадочные места для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата в креслах-колясках, есть места и для слабовидящих.
Для слабослышащих пассажиров зал оснастили индукционным оборудованием, табло с расписанием поездов и кнопкой вызова персонала.
Есть в залах и детский игровой уголок.
По предварительным заявкам маломобильным пассажирам окажут услуги по сопровождению во время прибытия на вокзал, ожидания поезда, при посадке или высадке из вагона, оформлении проездных документов, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Залы открыты при содействии Центра содействия мобильности «РЖД».