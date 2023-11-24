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14:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Росгвардии опровергли падение БПЛА на свою воинскую часть в Ростовской области

В Ростовской области не подтвердилось падение украинского БПЛА на территории воинской части.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области опровергли сообщение о падении БПЛА на территорию воинской части. Официальный комментарий от пресс-службы Южного округа Росгвардии журналисты «КП — Ростов-на-Дону» получили сегодня, 24 ноября.

— Информация, распространяемая одним из телеграм-каналов, о падении беспилотника на территории воинской части не соответствует действительности, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сообщение о якобы упавшем беспилотнике было опубликовано накануне. Говорилось, что от обломков летательного аппарата никто не пострадал. Отметим, авторы телеграм-канала уже удалили этот пост.

Добавим, ранее в Ростовской области военные сбили несколько БПЛА, и об этом сообщалось официально. Случай зафиксировали 21 ноября в Каменском районе, а также в октябре и сентябре 2023 года в Ростове-на-Дону.

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