13:54 (мск), источник: ИА Татар-информ
Мэр Казани Метшин объявил о реконструкции стадиона «Центральный»
Стадион «Центральный» в Казани в ближайшее время будет реконструирован. Об этом сегодня заявил мэр города Ильсур Метшин.
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Масштабные работы начнутся уже в декабре. В рамках реконструкции будут заменены пластиковые кресла на трибунах, проложат новые легкоатлетические дорожки. Проведут ремонт крыши, фасада, инженерных сетей. Обновят входные группы.
Также будут отремонтированы галереи Центрального стадиона: стены и балки усилят прокатными элементами, обновят стены и потолки, проведут общестроительные работы. Частично реконструкция затронет и легкоатлетический манеж, где также будут заменены дорожки.
«Золотые страницы спортивной истории столицы Татарстана писались на Центральном стадионе Казани. Прежде всего — это “Рубин”, мы становились чемпионами в 2008 и 2009 году. Легкоатлетический манеж — это излюбленное место горожан и сегодня, где выросли и продолжают расти чемпионы, радующие как тренеров и родителей, так и приносящие спортивную славу Казани.
Спасибо Раису нашей республики, Рустаму Нургалиевичу, выделено финансирование и к Играм БРИКС мы получим обновленный Центральный стадион", — цитирует Метшина пресс-служба мэрии Казани.
Напомним, последний раз «Центральный» реконструировали 19 лет назад. Обновленный стадион примет соревнования по легкой атлетике Игр БРИКС в июне 2024 года.