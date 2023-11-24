13:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"
По техническим причинам закрыт Центр обслуживания на М-4 «Дон» в Воронежской области
Пункт не работает 24 и 25 ноября.
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Центр поддержки и обслуживания на 636 км трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе Воронежской области по техническим причинам будет закрыт в пятницу и субботу, 24 и 25 ноября. Об этом водителей предупредили в госкомпании «Автодор».
— Режим работы всех центров поддержки и обслуживания можно уточнить у специалистов круглосуточного Единого контактного центра по номеру *2323, — напомнили в компании.
Центр расположен на стороне трассы по направлению в Москву возле пункта взимания платы. Аналогичный центр находится на 620 км трассы по направлению из Москвы.
Ранее воронежских автомобилистов предупредили о возможном возникновении аварийных ситуаций на дорогах в связи с ухудшением погодных условий. РИА «Воронеж» сообщало, что 24 ноября местами по региону ожидается усиление юго-западного ветра до 18 м/сек, возможны снежные заносы и гололедица на дорогах.