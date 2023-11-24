12:51 (мск), источник: Комсомольская правда
Мокрый снег, ветер и гололедица: в Новосибирскую область идет непогода
Непогода придет в Новосибирскую область в выходные.
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В Новосибирской области в выходные ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
Так, в субботу, 25 ноября, ожидается перепад температур от −1 до +1 градуса. Скорость порывов ветра достигнет 16 метров в секунду. Автолюбителей предупреждают об ухудшении видимости и гололедице.
В воскресенье, 26 ноября, ветер разовьет скорость до 13 метров в секунду. Продолжит идти мокрый снег. Температура воздуха днем составит около −2 градусов.
Непогода также придет в Кемеровскую, Омскую и Томскую области.