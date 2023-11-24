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12:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Мокрый снег, ветер и гололедица: в Новосибирскую область идет непогода

Непогода придет в Новосибирскую область в выходные.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 3 м/с 87% 760 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области в выходные ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Так, в субботу, 25 ноября, ожидается перепад температур от −1 до +1 градуса. Скорость порывов ветра достигнет 16 метров в секунду. Автолюбителей предупреждают об ухудшении видимости и гололедице.

В воскресенье, 26 ноября, ветер разовьет скорость до 13 метров в секунду. Продолжит идти мокрый снег. Температура воздуха днем составит около −2 градусов.

Непогода также придет в Кемеровскую, Омскую и Томскую области.

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