12:56 (мск), источник: MOS.Ru
Завершено благоустройство возле станции Минская МЦД-4
В рамках проекта обновили и расширили тротуары возле входов на станции метро и МЦД, заменили асфальт на проезжей части, установили лавочки и навигационные стелы.
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Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле станции Минская четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) на западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Реализация проекта позволила улучшить пешеходную и транспортную доступность станции, создать комфортные общественные пространства для местных жителей и посетителей парка Победы на Поклонной горе. Работы по благоустройству провели на улице Минской и проспекте Генерала Дорохова», — отметил Петр Бирюков.
В рамках проекта обновили и по возможности расширили тротуары возле входов на станции метро и МЦД, заменили асфальт на проезжей части, установили лавочки и навигационные стелы.
Кроме того, привели в порядок территорию между Минской улицей, линией железной дороги и Поклонной улицей. Там появился сквер площадью более 26 тысяч квадратных метров с экотропами из террасной доски. «В нем установили более 20 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, обустроили 6,5 тысячи квадратных метров рулонного газона, высадили 200 деревьев и кустарников, до конца осени запланирована высадка еще 2,3 тысячи зеленых насаждений», — добавил Петр Бирюков.
Для удобной пересадки с одного вида общественного транспорта на другой два существующих остановочных павильона перенесли в зону между входом в метро и станцией МЦД.
Во время работ под эстакадой проспекта Генерала Дорохова на пересечении с Минской улицей для автомобилистов организовали парковочное пространство на 150 машино-мест. Около вестибюля станции метро поставили свыше 20 велопарковок.