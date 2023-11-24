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12:58 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Снегопад оставил без электричества более 300 населенных пунктов в Беларуси

Снегопад стал причиной отключения электричества более чем в 300 населенных пунктах Беларуси.

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Источник: Комсомольская правда

Снегопад, который обрушился на Беларусь 23 ноября, оставил без электричества 302 населенных пункта, и 285 из них уже подключены к сетям, сообщили в Белэнерго. На ликвидации последствий стихии работали 250 специалистов и 100 единиц техники.

Чаще всего электричество отключалось из-за сильного ветра и падения веток на провода, а также из-за налипания снега на провода. Больше всего отключений было в Минской и Гомельской областях.

В устранении последствий непогоды было задействовано более 100 единиц техники и персонал аварийных бригад в составе свыше 250 человек.

По данным на утро 24 ноября, без электричества оставались 17 населенных пунктов, где восстановительные работы продолжались.

По данным Бегидромета, ветер по юго-западу до 24 м/с будет и 24 ноября.

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