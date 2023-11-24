13:28 (мск), источник: Время
Нижегородец выиграл в лотерею миллион рублей
Часть средств он потратит на путешествие с семьей.
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Нижегородский предприниматель Евгений Бобков выиграл в лотерее миллион рублей, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе «Столото».
На один из тиражей мужчина приобрел сразу три билета, и удача ему улыбнулась.
«Когда проверял результаты тиража, сначала подумал, что выиграл 10 миллионов рублей, а когда подсчитал нули, даже немного расстроился, — смеется счастливчик. — Я рассказал близким о победе, а мне никто не поверил. Даже тесть, который участвует в лотереях уже долгие годы. Я же всегда был уверен, что выиграть реально».
Как распорядиться выигранными деньгами, Евгений еще не решил, но часть средств он точно потратит на путешествие с семьей.
«Часть средств обязательно пожертвовал бы на благотворительность. Я и сейчас помогаю больным деткам, а с такими деньгами можно осчастливить больше людей», — поделился победитель.
Евгений занимается продажей сувенирной продукции. В свободное время с супругой катаются на лыжах, со старшим сыном — на мотоциклах. А младший в семье увлекается биологией, мальчику отведена отдельная комната для животных, и Евгений помогает сыну ловить насекомых на природе.