Для южноуральцев декабрь начнётся с сильных магнитных бурь

Ухудшение состояния здоровья метеочувствительные южноуральцы могут испытать через неделю. С понедельника, 4 декабря, по среду, 6 декабря Челябинскую область накроют магнитные бури силой от трёх до пяти баллов. Пик активности магнитных колебаний силой пять баллов начнётся в 21:00 в понедельник и закончится вечером следующего дня, 5 декабря.
Напомним, что магнитная буря началась вечером в четверг, 23 ноября, и продлится до 15:00 вторника, 28 ноября. Особенно тяжело такие колебания переносят люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией и избыточностью веса. Эти выходные лучше провести дома и не строить серьёзных планов. Самые сильные магнитные бури могут вызывать на небе настоящее северное сияние. Одним из них южноуральцы любовались в начале ноября.
Также метеочувствительные люди могут страдать не только из-за космических событий, но и из-за сильных перепадов температур, которые, по словам синоптиков, ждут Челябинскую область в ближайшее время.