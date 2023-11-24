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13:16 (мск), источник: Pchela.News

Для южноуральцев декабрь начнётся с сильных магнитных бурь

Не успеют жители Челябинской области передохнуть от магнитных колебаний, которые будут наблюдаться в ближайшие несколько дней, как через неделю новые вспышки на Солнце заставят испытывать недомогание. Пик магнитной активности придётся на вторник, 5 декабря, и составит пять баллов. С учётом погодных условий южноуральцам стоит скорректировать своё расписание на начало следующего месяца.

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Источник: Pchela.News

Ухудшение состояния здоровья метеочувствительные южноуральцы могут испытать через неделю. С понедельника, 4 декабря, по среду, 6 декабря Челябинскую область накроют магнитные бури силой от трёх до пяти баллов. Пик активности магнитных колебаний силой пять баллов начнётся в 21:00 в понедельник и закончится вечером следующего дня, 5 декабря.

Напомним, что магнитная буря началась вечером в четверг, 23 ноября, и продлится до 15:00 вторника, 28 ноября. Особенно тяжело такие колебания переносят люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией и избыточностью веса. Эти выходные лучше провести дома и не строить серьёзных планов. Самые сильные магнитные бури могут вызывать на небе настоящее северное сияние. Одним из них южноуральцы любовались в начале ноября.

Также метеочувствительные люди могут страдать не только из-за космических событий, но и из-за сильных перепадов температур, которые, по словам синоптиков, ждут Челябинскую область в ближайшее время.

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 Для южноуральцев декабрь начнётся с сильных магнитных бурь
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