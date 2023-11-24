Афиша на 25−26 ноября в Екатеринбурге, маршрут ЕАН

До Нового года осталось совсем чуть-чуть, понемногу начинаем праздновать. Поэтому в субботу в 09:30 ведите вашу малышню на Железнодорожный вокзал. После небольшой развлекательной программы на перрон прибудет поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Главный символ праздника выйдет к детям вместе со Снегурочкой, а потом до самого вечера желающие могут сделать фотографии на фоне новогоднего паровоза, ярких вагонов, посетить вагон-лавку, фотокупе.
В субботу в креативном кластере «Домна» состоится открытие фотовыставки памятных монет, посвященных Свердловской области. Это первая такая выставка и продлится она всего неделю, поэтому успевайте увидеть монеты, которые имеют непосредственное отношение к Среднему Уралу. Выставка приурочена к 300-летию Екатеринбурга.
Московский хореограф-постановщик Павел Глухов поставил в екатеринбургском театре «Провинциальные танцы» спектакль под названием «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» Уральская столица давно задается этими вопросами благодаря художнику Тимофею Радя, предлагаем вам попробовать получить на них ответы. Начало в 19:00.
В 19:00 в «Теле-клубе» с концертом выступит Дельфин. Главный воспеватель русской хандры представит екатеринбуржцам не только новый альбом «Прощай, оружие», но и всеми любимые хиты. Сопровождать выступление музыканта будет световое шоу от студии S E T U P, которая, к слову, занималась оформлением сцены концертного тура Red Hot Chilli Peppers.
В воскресенье в 15:00 в Свердловской филармонии пройдет концерт, посвященный «Книге джунглей» Редьярда Киплинга. Уральский академический филармонический оркестр под бесменным руководством Дмитрия Лисса исполнит произведения Бородина, Дебюсси, Римского-Корсакова, Аренского, Прокофьева. Мусоргского, Стравинского. Текст будет читать известный российский актер Григорий Сиятвинда.
В 19:00 в «Нирване» можно погрузиться в ностальгию по фриковатым девяностым и посетить концерт Линды. Организаторы обещают живой звук и традиционно любимые хиты, часть которых записана на подкорке у всех, кто старше 35 лет — «Танец под водой», «Мало огня», «Ворона». Впрочем, более молодым уральцам тоже можно сходить на концерт и приобщиться к творчеству самого долгоиграющего проекта Максима Фадеева.
Завершим нашу афишу, как и неделю в целом, настоящим тяжеловесом. В MTC Live Холл в 18:00 состоится традиционный осенний концерт Александра Яковлевича Розенбаума. Правда, попасть на него у вас получится вряд ли — билетов осталось не больше десяти.