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14:04 (мск), источник: Om1.ru

Группа из Омска 25/17 спела с Бастой в такси

Группа стала участником шоу MC Taxi.

Источник: Om1.ru

Группа 25/17 из Омска вместе с Бастой стали гостями шоу MC Taxi в Казани. Они вместе исполнили свои популярные песни в машине: «На городской карте», «Звезда» и «Остаться».

В этом и заключается концепция шоу — популярные музыканты садятся в машину к Василию Вакуленко и презентуют свои новые песни или поют старые.

Новый сезон программы сняли в столице Татарстана. «Уже совсем скоро! Новый сезон MC Taxi в Казани!», — гласит сообщение в социальных сетях рэпера. Гостями выпусков стали группа «Каспийский груз», исполнитель Sqwoz Bab, группа 25/17, Mayot.

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