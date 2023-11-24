В Уфе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню матери

14:18 (мск), источник: ИА Башинформ
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«Этот самый тёплый и светлый праздник объединяет всех нас. Сегодня у нас есть замечательная возможность сказать вам, дорогие мамы, искреннее “Спасибо!” за безграничную любовь, заботу и терпение, большое сердце и добрые руки». Об этом сегодня на торжественном мероприятии, посвященном Дню матери, сказал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.
"Как вы знаете, Президент России объявил 2024 год в России Годом семьи. Ранее Год семьи в нашей стране проходил в 2008-м. Принятые тогда ключевые решения по созданию системы поддержки семей с детьми сказались на росте рождаемости, вывели нашу страну из затяжного демографического кризиса. Теперь важно, чтобы 2024-й усилил поддержку семей, повысил их благополучие, укрепил традиции многодетности.
От вас, дорогие наши мамы, зависит не только благополучие семьи и детей, но и во многом будущее нашей республики, всей России.
От всего сердца мы благодарим мам, воспитавших достойных сынов — настоящих защитников Отечества. Говорим спасибо матерям мужественных участников специальной военной операции.
Сегодня с нами мамы наших Героев России — Маргарита Александровна Насибуллина, Айгуль Миллятовна Шакирова (мама Тамерлана Ильгамова), Роза Хабибзяновна Дудко, Тамара Витальевна Белова, а также Динара Минигалеевна Сафина — сестра Алмаза Сафина. Давайте от души поприветствуем их! Низкий вам поклон, дорогие мамы! Башкортостан гордится вами и вашими сыновьями", — сказал спикер парламента республики.
Он выразил благодарность мамам, воспитывающим детей с особенностями здоровья, согревающим заботой приёмных детей, а также глубокую признательность женщинам-ветеранам, которым с помощью программы «Башкирское долголетие», других социальных проектов оказывается помощь в сохранении здоровья и бодрости духа.
"Наш край известен замечательными женщинами — педагогами, учеными, врачами, деятелями искусств, предпринимателями, труженицами самых разных отраслей, делающих своим добросовестным трудом нашу жизнь лучше. Женщины-руководители успешно возглавляют сразу три района нашей республики — Кигинский, Иглинский и Благовещенский. В нашем правительстве женщины занимают многие ответственные посты.
И всё же, в первую очередь, вы — мамы. Большое спасибо вам за каждодневную заботу, терпение и любовь.
В Башкортостане семейные традиции почитались издавна, а большая семья с детьми и внуками воспринималась как благословение Всевышнего. Сегодня в нашей республике проживают 46 тысяч многодетных семей, в этом мы — лидеры среди регионов Приволжского федерального округа.
Мы гордимся нашими «Матерями — героинями». В республике пятеро мам, родившие и воспитавшие десятерых и более детей, удостоены этого высокого звания.
За 25 лет республиканской государственной наградой «Материнская слава» награждено более 9 тысяч матерей, родивших и воспитавших пятерых детей", — отметил Константин Толкачев.
По словам председателя Госсобрания, в республике многое делается для поддержки семьи, материнства и детства. Строятся в городах и районах детские сады и школы. Создаются условия для творческого развития детей, занятий спортом, укрепления их здоровья, семейного отдыха.
В этих вопросах активно помогают центры семей, общественные организации, благотворительные фонды, волонтеры. Сегодня в Башкортостане семьи с детьми получают более 30 видов пособий и мер социальной поддержки. На эти цели в этом году выделено почти 23 млрд рублей.
Открываются новые возможности для реализации женских инициатив в самых разных сферах жизни. Башкортостан — единственный регион, который на государственном уровне утвердил критерии открытости и заботливости родильных домов и женских консультаций.
«Дорогие мамы! Мы и в дальнейшем будем создавать доброжелательную и комфортную для мам и детей среду. Делать всё, чтобы весь Башкортостан стал территорией женского, материнского счастья. Хочу еще раз от души высказать слова искренней благодарности всем матерям нашей республики. Желаю вам крепкого здоровья, добра и благополучия, любви и взаимопонимания в ваших семьях», — сказал Константин Толкачев.