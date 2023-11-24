15:14 (мск), источник: Комсомольская правда
В Крыму заметили тундрового лебедя
В Крыму остановилась на отдых группа краснокнижных тундровых лебедей (Cygnus bewickii). Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».
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— Во время длительного перелёта птицы останавливаются на крымском побережье, чтобы передохнуть и снова продолжить свой путь, — говорится в сообщении.
Тундровый (малый) лебедь обитает на территории России в тундре европейской и азиатской части страны. Предпочитает зимовать у берегов Западной Европы (главным образом у Британских островов) и Юго-Восточной Азии.