Главное
Спецоперация на Украине
14:44 (мск), источник: Nakanune.ru

От −22 до +2: в Свердловской области ожидаются «температурные качели»

Синоптики пообещали Свердловской области самые настоящие «температурные качели». В ближайшие дни сильные морозы будут меняться на резкое потепление.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +5° 4 м/с 75% 761 мм рт. ст. +9°
Источник: РИА "Новости"

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, ночь с 24 на 25 ноября будет довольно морозной: −17−22 градуса. Однако уже днем 25 ноября температура в южных районах Среднего Урала поднимется до −1−6 градусов.

А 26—27 ноября на юге региона ожидается оттепель: в дневные часы температура может доходить до +2 градусов. При этом интенсивных осадков до середины следующей недели не ожидается — в основном они будут небольшие и местами умеренные.

По данным синоптиков, циклон, только что покинувший уральский регион, принес от 50 до 100% месячной нормы снега. Так, в Екатеринбурге выпало около 60%. А меньше всего осадков было на востоке Свердловской области — 10−30% от месячной нормы.

Напомним, сегодня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил убрать выпавший снег до воскресенья.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Рособрнадзор через суд потребовал удалить сообщения об "утечке" заданий ЕГЭ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта