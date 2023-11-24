Главное
Спецоперация на Украине
15:45 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz

Как Алматы готовится к зиме, рассказали в акимате

В Алматы начат процесс механизации уличной уборки, что позволит отказаться от ручного труда в этой сфере. Об этом заявил Данияр Кирикбаев, руководитель Управления развития коммунальной инфраструктуры города, в ходе мероприятия Национального пресс-клуба, сообщает El.kz.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 2 м/с 81% 762 мм рт. ст. +9°
Источник: Пресс-служба акимата Алматы

По его словам, уборка улично-дорожной сети города осуществляется силами 10 подрядных организаций, 70 процентов убирается предприятием «Алматы Тазалық».

«Для обслуживания города имеется 1 007 единиц. спецтехники и 1 240 дорожных рабочих. Ежедневный выход техники на уборку улиц днём составляет около 600 единиц и 1 008 дорожных рабочих, в ночную смену 160 единиц техники и порядка 200 дорожных рабочих», — отметил он.

Данияр Кирикбаев сообщил о приобретении 101 единицы специализированной техники для компании «Алматы тазалык», включая самосвалы, уборочные машины, мусоровозы, манипуляторы и тракторы, для улучшения качества и скорости снегоуборочных работ зимой. Это было сделано по указанию акима Алматы Ерболата Досаева. Также «Алматы тазалык» приобрела три автобуса для перевозки дорожных рабочих и многофункциональную машину с илососным и каналопромывочным оборудованием.

Подготовлены комнаты отдыха для водителей и рабочих, а также закуплены противогололедные материалы, запчасти, инструменты и зимняя одежда. Планируется также построить снегоплавильный пункт в Ауэзовском районе, который будет работать на тепле канализационных стоков, с производительностью 1 200 кубометров в сутки.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Карабахе объявили о прекращении существования непризнанной республики
100 тысяч человек пострадали в ДТП за последние пять лет в Казахстане
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ