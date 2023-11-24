Как Алматы готовится к зиме, рассказали в акимате

По его словам, уборка улично-дорожной сети города осуществляется силами 10 подрядных организаций, 70 процентов убирается предприятием «Алматы Тазалық».
«Для обслуживания города имеется 1 007 единиц. спецтехники и 1 240 дорожных рабочих. Ежедневный выход техники на уборку улиц днём составляет около 600 единиц и 1 008 дорожных рабочих, в ночную смену 160 единиц техники и порядка 200 дорожных рабочих», — отметил он.
Данияр Кирикбаев сообщил о приобретении 101 единицы специализированной техники для компании «Алматы тазалык», включая самосвалы, уборочные машины, мусоровозы, манипуляторы и тракторы, для улучшения качества и скорости снегоуборочных работ зимой. Это было сделано по указанию акима Алматы Ерболата Досаева. Также «Алматы тазалык» приобрела три автобуса для перевозки дорожных рабочих и многофункциональную машину с илососным и каналопромывочным оборудованием.
Подготовлены комнаты отдыха для водителей и рабочих, а также закуплены противогололедные материалы, запчасти, инструменты и зимняя одежда. Планируется также построить снегоплавильный пункт в Ауэзовском районе, который будет работать на тепле канализационных стоков, с производительностью 1 200 кубометров в сутки.