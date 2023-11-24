16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бактерии хранят воспоминания и передают их через поколения
Это удивительно, поскольку у микроорганизмов нет мозга и нервной системы.
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Биологии из Техасского университета в Остине (США) заметили, что бактерии, которые коллективно перемещались по поверхности при помощи жгутиков, в будущем эффективнее участвовали в таком типе движения. Однако у этого типа микроорганизмов отсутствует нервная система и мозг, которые бы могли сохранять эти действия. Поэтому ученые решили выяснить, почему так происходит и откуда у организмов берутся воспоминания. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
В ходе работы ученые выполнили более 10 тысяч анализов и установили, что кишечная палочка может запоминать информацию при помощи уровня клеточного железа.
У бактерий нет мозга, но они способны получать информацию из окружающей их среды. Если они часто сталкиваются с такими условиями, то могут хранить информацию об этом и быстро получать к ней доступ в дальнейшем.
У свободно мигрирующих бактерий уровень железа варьируется. Так, микроорганизмы с низким содержанием элемента перемещались коллективно намного эффективнее и активнее.
А микроорганизмы, образующие биопленку, то есть слой бактерий на поверхности, наоборот, отличались высоким содержанием клеточного железа. Сбалансированный уровень элемента оказался характерен и для устойчивых к антибиотикам бактерий.
Такая память передается от материнской клетки дочерним как минимум до четвертого поколения. Если менять уровни химического элемента искусственно, то она может сохраняться намного дольше.
Ученые полагают, что живые организмы начинают быстро перемещаться при низком уровне железа, так как ищут среду с более высоким содержанием элемента. Если его хватает, то память дает понять, что место благоприятное и в нем можно остаться.
Для того, чтобы избавиться от вирусов и микробов, следует протирать руки и поверхности. Эксперты рассказали, как выбрать нужные антисептики.
Анна Морозова