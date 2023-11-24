Свинина, говядина и домашнее сало: обзор цен на Комаровском рынке

Корреспондент Sputnik узнал цены на сало, свинину, говядину и мясо птицы на главном продовольственном рынке страны.
Сколько стоит свинина и говядина на Комаровке?
На Комаровском рынке вне зависимости от поры года можно всегда купить свежее мясо — свинину, телятину, говядину, баранину, а также мясо птицы. Так, приобрести к выходным кило говяжьего окорока или филея можно за 25 рублей, лопатки — за 20, шеи — за 18, грудинки или ребер — за 16. Стоимость телятины обойдется для покупателя дороже: окорок или филей — 35 рублей, лопатка — 25, шея — 20, грудинка или ребра — 20 рублей за килограмм. К слову, цены на говядину и телятину за последние месяцы не повышались.
За килограмм свиной шеи придется заплатить 22 рубля, филея или вырезки — 18,50, окорока — 13,50, грудинки — 17,50. А вот цены на баранину за последнее время стали выше: шея на кости — 25 рублей, филей на кости — 45, окорок на кости — 28 рублей, лопатка на кости — 26 рублей за килограмм.
Также на рынке можно приобрести диетическое мясо птицы. Например, килограмм мяса цыплят стоит на Комаровке 32−35 рублей, мяса утки — 25−30, мяса кролика — 22 рублей, индейки — 18−27, перепелов — 35, гусей — 32, петуха — 22−25 рублей.
Сколько стоит на Комаровке сало?
Сало ничуть не уступает по популярности мясу. Причем, в холодное время года интерес к этому продукту все более возрастает. Кусочек сала с чесноком — это не просто вкусно, но еще является прекрасной профилактикой вирусных заболеваний. Приятно, что за последние месяцы стоимость белорусского сала на Комаровке стала ниже.
Так, кило соленого «Домашнего» сала можно приобрести на рынке за 24,99 рублей. Чуть дороже для покупателя обойдется «Деревенское» сало — 26,90 рублей за кило. К слову, цена на копченое «Деревенское» сало аналогичная — 26,90 рублей за килограмм.
Как всегда, на Комаровке можно купить несоленое сало и приготовить его по своему вкусу. Килограмм толстого несоленого «Крестьянского» сала, как и прежде, стоит на рынке 18, а более тонкого — 14 рублей.