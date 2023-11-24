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15:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти приобрели для Ростовской области 40 электробусов и 14 зарядных станций

Новые электробусы выдут на маршруты в Ростове-на-Дону, Таганроге и Волгодонске.

Источник: Комсомольская правда

40 электробусов и 14 зарядных станций закупили для Ростовской области. Об этом сегодня, 24 ноября, в Telegram сообщил губернатор Василий Голубев.

Электробусы уже поступили в Ростов-на-Дону, на следующей неделе прибудут в Таганрог, в дальнейшем — в Волгодонск. Машины выйдут на маршруты этих городов.

Василий Голубев

Узнать новый транспорт можно будет по логотипу национального проекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря этой программе в регионе пополнится парк экологичного электротранспорта, добавил глава региона.

Напомним, ранее власти Ростова-на-Дону сообщили о поставке девяти электробусов и 42 автобусов.

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