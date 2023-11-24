16:38 (мск), источник: Комсомольская правда
Иначе как чудом не назовешь! Врачи Краснодара спасли малышку с рекордно низким весом в 420 граммов
Врачи Краснодара спасли новорожденную с весом 420 граммов.
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У жительницы Краснодара случились преждевременные роды. На 23 неделе на свет появилась малышка с рекордно низким весом — всего 420 (!) граммов. Но врачам ККБ № 2 удалось выходить девочку. За четыре месяца кроха поправилась до 3500 граммов.
«В нашей больнице произошло замечательное событие — накануне Дня матери из нашего филиала выписывается маленькая девочка, которая родилась с весом всего 420 граммов. Ее рождение произошло в нашем перинатальном центре», — сообщили в Краевой клинической больницы Краснодара № 2.
Медики приложили огромные усилия, чтобы выходить малышку. Она не могла дышать самостоятельно: 82 дня пробыла на ИВЛ, пока не заработали легкие. Также девочке сделали ретиноплексию на оба глаза — процедуру, при которой используется лазерное воздействие на глаза для укрепления и стабилизации сетчатки.
«Наша невероятная девочка покидает больницу, настоящий символ борьбы и силы. Всего за 129 дней жизни она прошла необычайный путь и уже набрала вес 3500 граммов. Любовь, забота и медицинское мастерство способны сделать невозможное», — акцентировали в больнице.
Стоит отметить, что это первый случай, когда при таком экстремально низком весе ребенка, его удалось спасти. 420 граммов — это рекордно низкий вес выхоженного новорожденного для Краснодарского края. Около семи лет назад на Кубани спасали малыша с критическим весом в 426 граммов.
В 2012 году Краснодарский край один из первых регионов страны начал выхаживать малышей, родившихся с массой от 440 до 1000 граммов. Врачи региона уже больше 10 лет спасают недоношенных детей с низкой и даже экстремально низкой массой тела, чтобы они могли полноценно жить и развиваться.