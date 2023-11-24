17:26 (мск), источник: Комсомольская правда
Под Ростовом-на-Дону очевидцы заметили пять диких кабанов
Жители Ростовской области снова обсуждают в соцсетях приключения диких кабанов.
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Под Ростовом-на-Дону заметили пять диких кабанов. Животных сфотографировали, и сейчас снимок обсуждают в одном из пабликов VK.
— Кабаны-братаны в кушерях под Батайском, — написали авторы поста.
Интернет-пользователи в шутку предположили, что парнокопытные бегут назад в Ростов-на-Дону — туда, где их видели в октябре и сентябре этого года. К слову, в один из своих набегов кабаны успели погонять собак, напугать детей на площадке и повредить забор в парке Островского.
Отметим, снимок, якобы сделанный под Батайском, могли запечатлеть несколько недель назад — видно, что трава и деревья еще зеленые. При этом съемка на природе все равно пришлась по душе 188 жителям Дона, за сутки пост переслали 70 человек.
Напомним, ранее власти попросили людей соблюдать осторожность при встрече с дикими животными. Лучше не подходить к ним и сразу обращаться за помощью по номеру «112».