17:31 (мск), источник: Комсомольская правда
На юге Волгограда заменят 600 метров трамвайного полотна
Работать будут по ночам без остановки движения общественного транспорта.
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В Красноармейском районе Волгограда в ближайшие дни заменят два участка старого трамвайного полотна протяженностью более 600 метров. Подрядчик уже приступил к работе по ночам без остановки движения общественного транспорта, сообщили в мэрии.
Подрядчик демонтирует около 400 метров трамвайного пути на улице 40 лет ВЛКСМ между остановками «Депо № 3» и «Овощная база» в направлении улицы Моцарта. После заменят старые рельсы и шпалы на новые. Контактную сеть менять не будут. Так что трамваи № 11 продолжат бегать по маршруту.
Также ремонт затронет 230 метров пути на разворотном кольце у остановки «АО “Каустик”. Здесь заменят обе ветки, но по очереди. Один путь уже разобрали, транспорт ходит по второму.
Идут работы на трамвайной линии и в Советском районе, из-за чего изменилось расписание вечерних рейсов трамваев № 3 и № 4. В 2024 году рельсы будут менять в Дзержинском и Краснооктябрьском районах, а также на линии СТ.