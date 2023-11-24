17:39 (мск), источник: Клопс.ru
В калининградском минкульте рассказали, чем были недовольны туристы в 2023-ем году
Отдыхающим не хватает двухэтажных автобусов.
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Больше всего в 2023-ем году отдыхающие жаловались на пробки и ремонт променада в Светлогорске. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом «ВКонтакте» рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в пятницу, 24 ноября.
Если брать 2023 год — самое большое количество жалоб было на ремонт променада в Светлогорске. Люди не ожидали, что они приедут, а там ремонт. <…> Были жалобы по поводу пробок на Куршскую косу. Люди говорили, что больше времени провели в очереди на КПП, чем гуляли в нацпарке.
Помимо этого, туристы хотели, чтобы в Калининграде был маршрут «hop-on-hop-off» на красных двухэтажных автобусах, как в крупных городах России и Европы.
Это такие автобусы, которые ездят по определённому кольцевому маршруту. И любой отдыхающий может приобрести билет, остановиться, где ему интересно, погулять, сесть и поехать дальше. Отсутствие такого маршрута многие заявляли, как проблему.
В этом году Светлогорск чуть ли не впервые за историю остался без половины променада и большинства выходов к морю.