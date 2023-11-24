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17:42 (мск), источник: МК.RU Волгоград

В Волгограде похоронили участника СВО Леонида Веригина

Военнослужащего проводили в последний путь 24 ноября.

У ефрейтора Леонида Веригина остались родной брат и родители. Бойца похоронили в пятницу на новом Ворошиловском кладбище в городе-герое.

Администрация Дзержинского района подтвердила информацию о том, что 24 ноября военнослужащего провожали в последний путь.

Выражаем соболезнования родственникам и близким погибшего бойца.

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