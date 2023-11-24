17:42 (мск), источник: МК.RU Волгоград
В Волгограде похоронили участника СВО Леонида Веригина
Военнослужащего проводили в последний путь 24 ноября.
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У ефрейтора Леонида Веригина остались родной брат и родители. Бойца похоронили в пятницу на новом Ворошиловском кладбище в городе-герое.
Администрация Дзержинского района подтвердила информацию о том, что 24 ноября военнослужащего провожали в последний путь.
Выражаем соболезнования родственникам и близким погибшего бойца.