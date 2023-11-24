«Прилетит» за уговоры. Кого ждут штрафы за склонение к аборту

Для тех, кто принуждает женщин к решению делать аборт, ввели штрафы от 3 до 5 тыс. руб. — на физлиц и до 50 тыс. — для юрлиц. Потенциально под наказание могут попасть все: от мужа беременной до врачей.
Законопроект внесли по инициативе уполномоченного по правам ребёнка в Калининградской области.
«Разработка обусловлена необходимостью увеличения рождаемости, снижения количества абортов. При этом предусмотрено, что информирование врачом не является склонением к искусственному прерыванию беременности», — сообщила во время презентации документа народным избранникам специалист аппарата уполномоченного Вероника Грызун.
Один из первых вопросов, который возник в ходе обсуждения: насколько часто наши женщины решаются прервать беременность. Как оказалось, шокирующих данных, да и в целом статистики, подтверждающей, что жительниц области массово и настойчиво уговаривают делать аборты, нет.
«Такого рода статистика не ведётся из-за того, что женщины не обращаются куда-либо с подобными заявлениями. Но у нас есть данные минздрава, которые помогли составить психологический портрет калининградки, обратившейся на доабортное консультирование. Там указано, что порядка 2% женщин испытывают психологические проблемы, связанные с решением прерывать беременность. В этот процент входят те, у кого возникал вопрос: стоит ли рожать, потому что если женщина обращается в медучреждение с желанием сделать аборт, значит, беременность, скорее всего, была нежелательной. А когда беременность нежелательна, пускай там семейный совет существует, или какие-то подружки, если эта беременность вне брака, то и давление партнера, тоже имеет место быть. Мы хотим обезопасить женщину именно от этого давления. Чтобы решение о прерывании беременности или рождении ребенка было принято непосредственно ею, а не ввиду каких-то факторов, которые вокруг неё», — пояснила Вероника Грызун.
Председатель заксобрания Андрей Кропоткин озвучил возможные сценарии развития событий.
«К сожалению, есть случаи и на работе, а не только в семье. Если женщина забеременела, работодателю не всегда удобно, чтобы она уходила в декрет. Женщине могут предлагать деньги, чтобы она сделала аборт и продолжила трудиться», — привёл он пример.
Докладчика поддержала депутат Марина Матюнина: «Я сейчас езжу по муниципалитетам и как раз обсуждаю темы демографии и профилактики абортов. Мы выяснили, что, в основном, на прерывание решаются действительно работающие женщины, у которых есть дети. Многие из них даже не обращаются в государственную больницу, а сразу едут в частную клинику, где им предлагают срочно сделать аборт. Частной клинике выгодно, потому что это деньги. В Уголовном кодексе есть статья за подстрекательство. У нас, к сожалению, ребёнок который ещё в маме, не считается человеком. На мой взгляд, пропаганду абортов в интернете и позицию некоторых частных клиник можно расценить как подстрекательство».
Депутат Юлия Таранова призвала коллег подходить к этому щепетильному вопросу очень аккуратно.
«Если девочке 17−18 лет, она, конечно же, сама не принимает решения. Естественно, ей нужно помочь. Должны быть организованы комплексные службы помощи, которые будут её сопровождать. Но, если мы хотим, чтобы она родила, убеждений недостаточно. Нужна реальная поддержка: финансовая, жильё. Надо в этом вопросе посерьёзнее разобраться. Потому что решения демографической проблемы этим законом мы не добьёмся», — подчеркнула Юлия Анатольевна.
Самой первой реакцией на новый закон стали размышления о том, насколько сильно в этой истории пострадают врачи, ведь именно они вплотную общаются с беременными на всех этапах.
«Может получиться так, что если между врачом и пациенткой возникнут сложности, последняя может запросто взять и написать на доктора жалобу. И хотя в законе указано, что врачебное информирование не является склонением, как расценят такое информирование — неизвестно», — предположила Юлия Таранова.
Калининградки поделились с журналистом историями своих беременностей.
«Это было 19 лет назад. Дочке был годик. Беременность была сложной — делали кесарево. И вот вторая беременность. Врач посмотрела на меня и сказала: “Зачем тебе это надо?! Давай сделаем аборт, немного окрепнешь после первых родов, потом родишь ещё целый поезд. Целый не родила, но близнецам уже 18”, — вспоминает калининградка Ольга М.
«Мне было 19. Мы проходили профосмотры. Я тогда начала встречаться с будущим мужем, он сделал мне предложение. И вот залезла я на гинекологическое кресло, врач меня осмотрела и говорит грустным голосом: мол, вы беременны, но не переживайте, срок небольшой. Сделаем аборт и все будет хорошо! Это был шок для меня! Как аборт? Зачем?! А она мне: “Ну, ты такая молодая, не замужем. Зачем тебе жизнь так рано портить?” Я ответила, что через месяц замуж выхожу. А она как ни в чем не бывало: мол, раз так, поздравляю! Приходи в консультацию, поставим на учёт. Врач приняла решение за меня сама и сразу, — рассказала другая мама Юлиана Ч.
Можно предположить, что такие случаи, происходящие за дверями женских консультаций или Центров планирования семьи, не единичны. И одна фраза, брошенная вскользь врачом, теперь может иметь далеко идущие последствия.
«Я всю жизнь была членом комиссии по прерыванию беременности, на которые плачущие мамы приводили беременных школьниц, которым всего по 14−15 лет. Они просили: “Любой ценой прервите беременность!”. А комиссия настаивала- рожать. И что потом? Эти девочки оставляли детей в родильных домах, сдавали в интернаты. Были женщины, у которых по четыре-пять кесаревых сечений в анамнезе. Мы говорили — хватит, остановитесь. Это опасно для вашего здоровья. А она в ответ: — нет, я буду рожать. Если врач проинформирует женщину о последствиях, это не может быть нарушением», — считает экс-главный врач калининградского родильного дома № 4 Альвина Беспалко.
В законе указано, что склонение может быть выражено в виде «уговоров, предложений, подкупа, обмана». «Предложения» — как раз и есть то самое шаткое поле для маневра в потенциальных разбирательствах между врачами и пациентами.
«В законе прописано, что консультация врача при наличии врождённых аномалий и пороков развития плода, при угрозе жизни матери (неспособность выносить плод в связи с диагнозами матери, внематочная беременность и т. п.) не являются “принуждением” к аборту. Но как воспримет беременная подобное информирование с учетом изменения эмоционального фона, предусмотреть невозможно.
Склонение может происходить не только в женских консультациях, но и в организациях, в которых работают женщины (работодатель или иные сотрудники). Привлечь к административной ответственности можно и отца будущего ребёнка, который уговаривает партнёршу сделать аборт, родителей и тех, кто любит давать «добрые» советы. В случае склонения к аборту в медучреждении женщина может использовать видеозапись, аудиозапись, свидетельские показания медсестры. Суд даст этим материалам соответствующую оценку. Суд же и будет определять, склонял ли врач к проведению аборта или все-таки информировал пациентку о последствиях для здоровья её и плода, исходя из представленных документов и иных доказательств. Привлечения к административному правонарушению по данным статьям в регионах РФ пока нет, поэтому сложно понять, по какому пути пойдёт судебная практика. Хотя со стремлением улучшить демографическую ситуацию в стране, это очевидно. Возможно, данный закон будет работать — присудят несколько показательных штрафов. К сожалению, запрет может привести к злоупотреблениям со стороны женщин, если между врачом и пациентом либо между женщиной и партнёром возникнет недопонимание. Это очень субъективное мнение, которое может приумножить ненужные разбирательства между близкими людьми, так и увеличить нагрузку на судебную систему«, — прокомментировала ситуацию юрист компании “Солнцев и партнеры” Алена Селина.
Ранее штрафы за склонение женщин к прерыванию беременности ввели два российских региона: Мордовия и Тверская область.
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