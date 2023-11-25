Самый большой айсберг в мире начал движение после 30 лет спокойствия

Айсберг A23a отделился от побережья Антарктики в 1986 году, но почти сразу же сел на мель в море Уэдделла и, по сути, превратился в ледяной остров.
Его площадь составляет почти 4000 квадратных километров, что в два раза больше, чем площадь центрального района Лондона. В прошлом году айсберг дрейфовал на большой скорости, а теперь вот-вот готов выйти за пределы вод Антарктики.
A23a был частью массового выброса айсбергов с шельфового ледника Филчнера на Белом континенте. В 80-е годы прошлого века здесь располагалась советская исследовательская станция.
В настоящее время ученые пытаются найти причину, почему айсберг так внезапно пришел в движение.
«Я спросил об этом несколько коллег, и мы обсудили, могло ли это стать возможным из-за изменений температуры воды на шельфе. Однако все пришли к единому мнению, что время просто пришло», — сказал доктор Эндрю Флеминг из Великобритании.
Доктор Флеминг уточняет, что движение айсберга было остановлено в 1986 году, и в конечном итоге он должен был уменьшиться настолько, чтобы сделать движение возможным. Это и начало происходить в 2020-х годах. Ученые заявили, что будут внимательно следить за прогрессом A23a.