11:50 (мск), источник: Коммерсантъ
В Краснодарском крае потеплеет до 20 градусов
В воскресенье, 26 ноября, в Краснодарском крае ожидаются кратковременные дожди и +18…+20 градусов.
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Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха в субботу, 25 ноября, составит +15…+17 градусов.
«Сегодня Кубань попадёт под влияние тёплого сектора приближающегося с юго-запада циклона. В такой ситуации в облаках появятся прояснения, но дожди по-прежнему возможны», — говорится в сообщении.
При этом, добавляет синоптик, порывистый ветер южных румбов будет поставлять в регион хорошо прогретые воздушные массы, способствуя дальнейшему повышению температуры.