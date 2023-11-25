Главное
Спецоперация на Украине
10:28 (мск), источник: Ura.ru

Депутаты предложили штрафовать пермяков за выгул собак не по правилам

Депутаты одной из фракций заксобрания Пермского края предложили дополнить закон об административных правонарушениях статьей о ненадлежащем содержании и выгуле домашних животных. Нарушителей предписаний будут штрафовать. Документ опубликован в базе данных заксобрания края.

«Предлагается ввести штраф от одной до двух тысяч рублей за отказ убирать за животными при выгуле в общественных местах. За выгул собак без поводка и намордника предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей, за выгул животных в местах, где это запрещено, — от одной до двух тысяч, за выгул в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — от двух до трех тысяч рублей», — написано в документе, авторами которого являются пермские парламентарии.

Проект закона предусматривает ответственность за выгул собак без хозяина или в сопровождении ребенка. Повторное нарушение правил будет караться штрафом до пяти тысяч рублей. Инициатива обусловлена желанием привести региональное законодательство в соответствие к федеральному, указано в пояснительной записке.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Володин назвал уехавших россиян предателями
ВС РФ семь часов атакуют Киев
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта