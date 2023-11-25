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10:36 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге облачно и морозно. Температура опустилась на 6 градусов ниже климатической нормы

В Петербурге температура опустилась на 6 градусов ниже климатической нормы.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 5 м/с 52% 765 мм рт. ст. +6°

Северная периферия теряющего силы циклона формирует погоду в Петербурге 25 ноября. Циклон закроет небо над регионом плотными облаками. Температура при этом на 6−7 градусов ниже положенной в этот период климатической нормы, пишет в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Температура воздуха в городе −6…-8 °С, по области −5…-10 °С. Ветер северный, 2−7 м/с. Пройдет небольшой снег.

В воскресенье, 26 ноября, ожидается без осадков и −9…-11 °С.

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