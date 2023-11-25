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11:40 (мск), источник: АиФ Крым

Массовые мероприятия не будут проводить в Севастополе в Новый год

Это связано с режимом среднего уровня реагирования.

Массовые мероприятия не будут проводить в Севастополе в Новый год, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он рассказал об этом телеканалу СТВ. Причина — режим среднего уровня реагирования, который сейчас действуют в городе. Также не будет праздничных концертов. Для детей организуют новогодние елки.

«Тем не менее город будет приведен в новогоднее состояние, максимально постараемся, чтобы сама городская среда создавала новогоднее настроение», — пообещал он.

Напомним, ранее в Крыму отказались от новогодних гуляний.

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