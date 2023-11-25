11:40 (мск), источник: АиФ Крым
Массовые мероприятия не будут проводить в Севастополе в Новый год
Это связано с режимом среднего уровня реагирования.
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Массовые мероприятия не будут проводить в Севастополе в Новый год, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он рассказал об этом телеканалу СТВ. Причина — режим среднего уровня реагирования, который сейчас действуют в городе. Также не будет праздничных концертов. Для детей организуют новогодние елки.
«Тем не менее город будет приведен в новогоднее состояние, максимально постараемся, чтобы сама городская среда создавала новогоднее настроение», — пообещал он.
Напомним, ранее в Крыму отказались от новогодних гуляний.