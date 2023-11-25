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Спецоперация на Украине
14:44 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

На Молдову идет снежная буря: В ближайшее время обещают усиление ветра и сугробы по колено

На юге Молдовы объявлен «оранжевый» код опасности из-за приближающейся метели.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 6 м/с 56% 768 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

В период с 22:00 25 ноября до 20:00 26 ноября в указанных районах ожидаются сильные осадки в виде снега, усиление ветра до 18−23 м/с и гололед.

В северных районах интенсивность непогоды будет ниже.

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