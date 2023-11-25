14:44 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
На Молдову идет снежная буря: В ближайшее время обещают усиление ветра и сугробы по колено
На юге Молдовы объявлен «оранжевый» код опасности из-за приближающейся метели.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В период с 22:00 25 ноября до 20:00 26 ноября в указанных районах ожидаются сильные осадки в виде снега, усиление ветра до 18−23 м/с и гололед.
В северных районах интенсивность непогоды будет ниже.