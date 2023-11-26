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13:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Губернатор Калининградской области проведет прямую линию

Отвечать на вопросы глава региона будет 29 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Прямая линия с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым состоится в среду, 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Задать вопрос Антону Алиханову можно сейчас на сайте openline.gov39.ru, а также в соцсетях правительства Калининградской области.

Непосредственно во время прямого эфира, 29 ноября, обратиться с вопросом можно будет по телефону 8 (800) 351−1−351.

Трансляция прямой линии пройдет с 14:00 на портале правительства Калининградской области, в официальных сообществах правительства в «ВКонтакте» и «Одноклассники», на телеканалах «Россия 24» и «Запад 24», на «Радио России Калининград» (103,9 FM) и на сайте ГТРК «Калининград».

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