13:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Губернатор Калининградской области проведет прямую линию
Отвечать на вопросы глава региона будет 29 ноября.
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Прямая линия с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым состоится в среду, 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Задать вопрос Антону Алиханову можно сейчас на сайте openline.gov39.ru, а также в соцсетях правительства Калининградской области.
Непосредственно во время прямого эфира, 29 ноября, обратиться с вопросом можно будет по телефону 8 (800) 351−1−351.
Трансляция прямой линии пройдет с 14:00 на портале правительства Калининградской области, в официальных сообществах правительства в «ВКонтакте» и «Одноклассники», на телеканалах «Россия 24» и «Запад 24», на «Радио России Калининград» (103,9 FM) и на сайте ГТРК «Калининград».