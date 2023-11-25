В Геленджике после залпового дождя подтопило улицы

«За сутки в Геленджике выпало 38 мм осадков, это в два раза выше среднесуточной нормы. Идёт обследование пляжных территорий, от потоков дождевой воды есть размытия», — говорится в сообщении.
В ликвидации последствий залпового дождя в настоящий момент задействовано 70 человек и 18 единиц техники. В городе ведется мониторинг обращения граждан, пострадавших нет.
Из-за перелива воды утром в Северском районе движение на мосту через Шепш перекрыли. В Горячем Ключе и станице Пятигорская в результате выпадения обильных осадков подтоплено 107 придворовых территорий, эвакуировано 36 человек. В Сочи объявили штормовое предупреждение о сильном дожде.