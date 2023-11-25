14:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Почта Деда Мороза начнет работу в Волгограде с 9 декабря
В парке Волгограда обустроили резиденцию Деда Мороза.
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В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда с 9 декабря начнет работу почта Деда Мороза. Главный зимний волшебник будет принимать письма ежедневно с 18.00 до 21.00 — после встреч с волгоградскими мальчишками и девчонками.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации ЦПКиО, почтовый ящик будет располагаться в мастерской «Подворье», где обустроили резиденцию Деда Мороза. Главный сказочный персонаж Нового года будет отправлять ответы волгоградским детям в виде писем или видеообращений. За это услугу родителям девчонок и мальчишек нужно будет заплатить. Ответ от Деда Мороза в виде письма стоит 500 рублей, видеообращение — 700 рублей.
Резиденция Деда Мороза откроется в парке 9 декабря в 13.00 и будет работать до 14 января. чтобы попасть к нему в гости, нужно заранее записаться на сайте ЦПКиО.