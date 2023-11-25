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18:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Музее Мирового океана откроют выставку скелетов

Многие из них впервые достанут из хранилища.

Источник: Музей мирового океана

В Музее Мирового океана в Калининграде начали монтировать выставку «Скелеты из шкафа» (12+). Ее называют необычной, состоит она из позвонков и черепов.

Как рассказали в пресс-службе музея, некоторые из экспонатов впервые покинут хранилище и будут выставлены в витринах.

«Скелеты морских обитателей раскрывают тайны жизни под водой, демонстрируют приспособления к различным условиям, иллюстрируют процесс эволюции в Мировом океане», — говорится в сообщении.

Посетители увидят скелеты рыб и китообразных.

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