18:04 (мск), источник: Комсомольская правда
В Музее Мирового океана откроют выставку скелетов
Многие из них впервые достанут из хранилища.
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В Музее Мирового океана в Калининграде начали монтировать выставку «Скелеты из шкафа» (12+). Ее называют необычной, состоит она из позвонков и черепов.
Как рассказали в пресс-службе музея, некоторые из экспонатов впервые покинут хранилище и будут выставлены в витринах.
«Скелеты морских обитателей раскрывают тайны жизни под водой, демонстрируют приспособления к различным условиям, иллюстрируют процесс эволюции в Мировом океане», — говорится в сообщении.
Посетители увидят скелеты рыб и китообразных.