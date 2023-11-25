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Спецоперация на Украине
18:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

За неделю за медицинской помощью из-за гололеда обратился 281 воронежец

Среди пострадавших 28 детей.

За рабочую неделю с 20 по 25 ноября за медицинской помощью из-за гололеда обратился 281 воронежец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в субботу, 25 ноября.

— Среди пострадавших в результате падений 28 детей и 253 взрослых. Всем им оказана необходимая помощь, — отметили в минздраве.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в связи с переменчивой погодой и колебаниями температуры, которые прогнозируются по воскресенье, 26 ноября, сохраняется риск схода снега и наледи с крыш.

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