18:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"
За неделю за медицинской помощью из-за гололеда обратился 281 воронежец
Среди пострадавших 28 детей.
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За рабочую неделю с 20 по 25 ноября за медицинской помощью из-за гололеда обратился 281 воронежец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в субботу, 25 ноября.
— Среди пострадавших в результате падений 28 детей и 253 взрослых. Всем им оказана необходимая помощь, — отметили в минздраве.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в связи с переменчивой погодой и колебаниями температуры, которые прогнозируются по воскресенье, 26 ноября, сохраняется риск схода снега и наледи с крыш.