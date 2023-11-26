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14:03 (мск), новости Узбекистана, источник: БЕЛТА

В Узбекистане наблюдается рост заболеваемости корью

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зафиксирован рост заболеваемости корью в Наманганской области на востоке Узбекистана. Сообщают РИА Новости со ссылкой на управление санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.

В социальных сетях распространилась информация о вспышке кори в регионе, с отчетами о том, что областная инфекционная больница отказывается принимать пациентов из-за увеличения числа детей, страдающих от кори. Создано 340 мест для стационарного лечения, из которых 235 уже заняты в областной инфекционной больнице, а 20 из 100 мест в детской больнице «Бешкапа». 87% заболевших — дети до трех лет. Управление отмечает наличие достаточного запаса диагностических средств, реагентов и вакцин.

В июле сообщалось о 164 случаях кори в Узбекистане, где в основном выявлялись заболевания среди граждан, контактировавших с больными за рубежом. Корь передается воздушно-капельным путем, и вероятность заражения для лиц без иммунитета стремится к 100% после контакта с инфицированным.

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