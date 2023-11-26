Морозы ожидаются в двух мегаполисах Казахстана

Сегодня в Алматы ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура днем поднимется до +12 градусов, а ночью — опустится до −1 градуса. Скорость ветра составит 1,5 м/с. В Астане синоптики также прогнозируют облачность. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а ночью температура снизится до −5 градусов.
Скорость ветра — 6 м/с. Также жителей столицы предупредили о появлении гололеда на дорогах.
В Шымкенте, как и в двух других мегаполисах, без осадков, облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +18 градусов, ночью же — опустятся до +4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,9 м/с.
При этом напомним, что в 11 регионах страны на сегодня было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, туманов, гололеда и возможных метелей. Как не получить травмы при гололеде? Гололед — это слой льда, образующийся после дождя из-за снижения температуры или резкого похолодания талого снега. При неосторожном поведении во время гололеда очень легко получить довольно серьезную травму. Как обезопасить себя в таких условиях, объяснили сотрудники одного из ДЧС Казахстана на своем официальном сайте. Так, если вы не хотите пострадать во время гололеда, следуйте следующим правилам: выбирайте нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носите обувь на высоком каблуке; будьте осторожны в местах перехода на другую сторону дороги, не спешите, не бегайте; внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы и т. п.); если нет возможности обойти ледяную землю, пройдите по льду короткими шагами как лыжник; ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях. Помните, что при получении травмы необходимо обязательно обратиться в службу скорой помощи. А.
втомобилистам в условиях гололеда рекомендуется: меняйте колеса автомобиля на зимние шины; не забывайте подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля; соблюдайте безопасное расстояние между автомобилями. Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.