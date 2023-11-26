Православные чтут память святителя Иоанна Златоуста 26 ноября

Константинополь замирал, когда архиепископ Иоанн проповедовал в храме. Даже госчиновники и судьи бросали дела, не говоря о простых горожанах. Проповеди записывали и передавали из рук в руки. Спекулянты даже торговали ими, что было тогда неслыханным.
Главный труд вселенского учителя церкви — толкование Ветхого и Нового Завета, которое до сих пор считается наилучшим в святоотеческом наследии и вполне понятным современному читателю. А также беседы, проповеди. Полное собрание сочинений составляет 12 томов примерно по 1 000 страниц каждый.
Почти ежедневно в храмах служится литургия Иоанна Златоуста, а молитвы входят в домашнее правило и Последование к причащению. Жизнь святителя (347−407) не была радужной, ведь слово его порой обжигало, в том числе власть предержащих. Сама императрица оказалась среди врагов. Иоанна отправили в ссылку. Три года его перегоняли с места на место, пока он не умер на пути из Армении в Абхазию.
Поклониться Златоусту можно в Державном храме Елисаветинского монастыря, где частица мощей вложена в икону Трех святителей (ул. Выготского, 2).