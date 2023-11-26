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07:18 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Сергей Кузнецов рассказал, какая территория станет центром Нового года

На совещании по подготовке к Новому году и Рождеству чиновники обсудили концепцию развития праздника.

Сергей Кузнецов рассказал, что центром праздничных событий в Новокузнецке станет Кузнецкая крепость. Там появится каток, устроят новогодние представления и развлекательные программы.

«В планах оргкомитета праздники, концерты, турниры, чтобы каникулы понравились и детям, и взрослым! Скоро будет создана интерактивная карта всех событий праздничных, расскажу вам об этом обязательно», — пишет глава Новокузнецка.

1 декабря стартуют Большие сибирские каникулы, на городских ёлках зажгутся огни, а в Новокузнецком художественном музее откроется визит-центр с информацией о праздничных мероприятиях.

Также мы писали, что в Новокузнецке установка городка в саду Алюминщиков обойдётся муниципалитету на 14% дороже прошлого года.

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