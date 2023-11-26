07:18 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Сергей Кузнецов рассказал, какая территория станет центром Нового года
На совещании по подготовке к Новому году и Рождеству чиновники обсудили концепцию развития праздника.
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Сергей Кузнецов рассказал, что центром праздничных событий в Новокузнецке станет Кузнецкая крепость. Там появится каток, устроят новогодние представления и развлекательные программы.
«В планах оргкомитета праздники, концерты, турниры, чтобы каникулы понравились и детям, и взрослым! Скоро будет создана интерактивная карта всех событий праздничных, расскажу вам об этом обязательно», — пишет глава Новокузнецка.
1 декабря стартуют Большие сибирские каникулы, на городских ёлках зажгутся огни, а в Новокузнецком художественном музее откроется визит-центр с информацией о праздничных мероприятиях.
Также мы писали, что в Новокузнецке установка городка в саду Алюминщиков обойдётся муниципалитету на 14% дороже прошлого года.