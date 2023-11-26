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08:23 (мск), источник: АиФ Красноярск

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поздравил матерей с праздником

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября.

Источник: Правительство Красноярского края

26 ноября губернатор Красноярского края Михаил Котюков поздравил мам с Днём Матери. Напомним, в России праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.

«Безусловная любовь и забота мам дают детям силы преодолевать трудности, помогают верить в себя и добиваться результата. Поздравляю всех мам с душевным и теплым праздником — Днём матери! Будьте счастливы, здоровы, пусть ваши дети вас радуют и берегут», — написал в своих соцсетях Михаил Котюков.

Глава Красноярского края отметил, что начал этот день с поздравления своей мамы.

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