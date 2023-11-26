08:12 (мск), источник: Newslab.ru
Красноярцев просят не выезжать на трассу из-за снегопада
Снег ночью шел в большинстве районов края.
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Снегопад в Красноярском крае серьезно осложнил дорожную обстановку. Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов не выезжать на загородные дороги.
Снег в ночь с субботы на воскресенье шел в большинстве районов региона. В ближайшее время синоптики обещают понижение температуры.
«Дорожные полицейские рекомендуют водителям воздержаться от загородных поездок. В случае невозможности отложить поездку, автовладельцы, должны тщательно подготовиться к дороге. Необходимо заполнить полный бак бензином, иметь при себе заряженный сотовый телефон с пополненным балансом, теплые вещи, горячий чай, питание и спички. В условиях резкого изменения дорожной ситуации водителям в первую очередь следует соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал, а также не совершать резких маневров», — напомнили в пресс-службе ГИБДД.
В случае возникновения чрезвычайных происшествий, необходимо звонить по телефонам экстренных служб 112 и 102.