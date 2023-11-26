Главное
Спецоперация на Украине
08:12 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев просят не выезжать на трассу из-за снегопада

Снег ночью шел в большинстве районов края.

Источник: Newslab.ru

Снегопад в Красноярском крае серьезно осложнил дорожную обстановку. Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов не выезжать на загородные дороги.

Снег в ночь с субботы на воскресенье шел в большинстве районов региона. В ближайшее время синоптики обещают понижение температуры.

«Дорожные полицейские рекомендуют водителям воздержаться от загородных поездок. В случае невозможности отложить поездку, автовладельцы, должны тщательно подготовиться к дороге. Необходимо заполнить полный бак бензином, иметь при себе заряженный сотовый телефон с пополненным балансом, теплые вещи, горячий чай, питание и спички. В условиях резкого изменения дорожной ситуации водителям в первую очередь следует соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал, а также не совершать резких маневров», — напомнили в пресс-службе ГИБДД.

Во время поездки водители могут использовать для обогрева кафе и заправочные станции, расположенные вдоль федеральных трасс. Сотрудники ДПС призывают водителей к взаимопомощи на загородных трассах.


В случае возникновения чрезвычайных происшествий, необходимо звонить по телефонам экстренных служб 112 и 102.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Красноярцев просят не выезжать на трассу из-за снегопада
В Красноярск доставят новый трамвайный вагон за 83 млн рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГИБДД