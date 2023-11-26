12:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Метро в Краснодаре планируют начать строить со «старого центра»
Ветка метро в Краснодаре пройдет по улице Красной.
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Власти Кубани в ноябре озвучили идею строительства метро в Краснодаре. В интервью «КП-Кубань» главный архитектор региона Илья Поздняков сказал, что начинать вести ветку надо со «старого центра».
В первую очередь метро должно появиться в «старом» Краснодаре, и только уже потом дополнится протяженностью туннеля до нового района. Новый город в северо-восточной части скорее является драйвером для привлечения инвестиций к реализации проекта.
Кроме этого, архитектор рассказал, что разработка проекта планировки «Нового Краснодара» закончится в апреле 2024 года.