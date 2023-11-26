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09:52 (мск), источник: АГН «Москва»

Жилой дом на 176 квартир построят по программе реновации в центре Москвы

В Красносельском районе столицы построят новый жилой дом по программе реновации. Он будет находиться по адресу: ул. Гаврикова, земельный участок 3. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Здание будет состоять из шести секций, на подземном этаже оборудуют паркинг. Новостройка рассчитана на 176 квартир от одной до шести комнат. В нежилой части можно открыть магазины, аптеки и предприятия сферы услуг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что около дома обустроят проезды, места для отдыха и прогулок, поставят фонари, лавочки и урны, оборудуют детские и спортивные площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

«При строительстве домов по программе реновации учитывают необходимость создания максимально комфортных условий для переезда жителей. Согласно стандарту в жилых помещениях не только выполняют отделку, но и устанавливают межкомнатные двери. Квартиры оборудуют самым необходимым — осветительными приборами, выключателями, кухонными плитами и мойками, сантехникой и полотенцесушителями», — приводятся в тексте слова председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой.

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