Жилой дом на 176 квартир построят по программе реновации в центре Москвы

«Здание будет состоять из шести секций, на подземном этаже оборудуют паркинг. Новостройка рассчитана на 176 квартир от одной до шести комнат. В нежилой части можно открыть магазины, аптеки и предприятия сферы услуг», — говорится в сообщении.
Отмечается, что около дома обустроят проезды, места для отдыха и прогулок, поставят фонари, лавочки и урны, оборудуют детские и спортивные площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.
«При строительстве домов по программе реновации учитывают необходимость создания максимально комфортных условий для переезда жителей. Согласно стандарту в жилых помещениях не только выполняют отделку, но и устанавливают межкомнатные двери. Квартиры оборудуют самым необходимым — осветительными приборами, выключателями, кухонными плитами и мойками, сантехникой и полотенцесушителями», — приводятся в тексте слова председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой.