14:44 (мск), источник: Нижегородская правда
Гигантскую фигуру Земли установили на катке в нижегородском парке «Швейцария»
Инсталляция заработает 1 декабря.
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Макет Земли установили на катке в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Кадрами необычной иллюминации поделились представители парковой зоны в соцсетях.
Планета появилась в самом центре катка. Нижегородцы смогут во время катания на коньках рассмотреть ее с разных сторон и сделать красивые фотографии.
Напомним, что каток в «Швейцарии» откроется 1 декабря. Вместе с ним также начнут работать прокат, заточка коньков и теплая раздевалка. Сам каток будет функционировать с самого утра, а вечером состоится торжественная церемония открытия «космической» установки.