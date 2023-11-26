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14:44 (мск), источник: Нижегородская правда

Гигантскую фигуру Земли установили на катке в нижегородском парке «Швейцария»

Инсталляция заработает 1 декабря.

Макет Земли установили на катке в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Кадрами необычной иллюминации поделились представители парковой зоны в соцсетях.

Планета появилась в самом центре катка. Нижегородцы смогут во время катания на коньках рассмотреть ее с разных сторон и сделать красивые фотографии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что каток в «Швейцарии» откроется 1 декабря. Вместе с ним также начнут работать прокат, заточка коньков и теплая раздевалка. Сам каток будет функционировать с самого утра, а вечером состоится торжественная церемония открытия «космической» установки.

Во время загрузки произошла ошибка.
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