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11:08 (мск), источник: АиФ Кузбасc

80% компаний в Кемерове увеличивали зарплату сотрудникам в текущем году

А каждая вторая компания планирует увеличение зарплаты в ближайшее время.

По данным опроса SuperJob, 8 из 10 работодателей повышали зарплаты в течение последнего года. Каждая вторая компания планирует увеличение зарплаты в ближайшее время.

51% кемеровчан надеется на повышение заработка в 2024 году. Больше всего повышения ждут молодые люди, которые зарабатывают больше. Ещё 48% говорили, что работодатели уже индексировали им зарплату за последние полгода.

Также мы писали, что в Кузбассе с 1 декабря проиндексируют на 10% зарплаты бюджетников и на 5% — стипендии, детские пособия и некоторые другие выплаты.

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