Радий Хабиров рассказал о «Матери-героине» из Башкирии, воспитывающей 11 детей

«В Башкортостане — много крепких, добротных семей. И сегодня, в День матери, в моей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан расскажу о многодетной чете Курманаевых из Давлеканово. У Гульназ Фаиловны и Айнура Якуповича — одиннадцать детей, пятеро сыновей и шесть дочерей. Все хорошо учатся, занимаются спортом, достигают больших успехов.
Многодетная мама, у которой, казалось бы, и так много забот, активно занимается общественной работой. Она руководит Центром защиты семьи, материнства и детства “Нурсултан”, возглавляет районный женсовет, состоит в республиканском родительском совете, общественном совете Давлекановского района и совете союза “Родительская палата”. И входит в экспертный состав Молодёжного парламента при Госдуме России.
При этом Гульназ Фаиловна успевает участвовать в различных конкурсах. Она победитель республиканского конкурса «Супермама», национальной премии «Лидеры региона», республиканского конкурса «Женщина — мать нации».
В 2021 году супругам Курманаевым вручили медаль «Родительская доблесть»", — написал Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
Ранее «Башинформ» писал, что 2024 год в Башкирии в третий раз будет посвящён семейным ценностям.