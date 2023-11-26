12:33 (мск), источник: АиФ Пермь
В ближайшие сутки в Прикамье придут ледяной дождь, сильный снег и туман
Водителям стоит быть осторожными.
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Минтербез предупреждает о ледяном дожде, сильном снеге и тумане в Пермском крае.
Как рассказали в министерстве, с 20 ч. 26 ноября до 20 ч. 27 ноября в регионе ожидается прохождение неблагоприятных погодных явлений. Так, ночью пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя. В отдельных районах севера края ожидается сильный снег. Днём пройдет мокрый снег и дождь, на севере края он будет умеренным. В отдельных районах Пермского края ожидается туман, гололёдно-изморозвые отложения. А на дорогах будет гололёд.
Из-за мокрого снега и ледяного дождя возможны обрывы линий электропередач, аварии в системе ЖКХ. Из-за гололёда возможно увеличение числа аварий. Водителей и пешеходов просят быть осторожными.