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12:33 (мск), источник: АиФ Пермь

В ближайшие сутки в Прикамье придут ледяной дождь, сильный снег и туман

Водителям стоит быть осторожными.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 2 м/с 70% 764 мм рт. ст. +5°

Минтербез предупреждает о ледяном дожде, сильном снеге и тумане в Пермском крае.

Как рассказали в министерстве, с 20 ч. 26 ноября до 20 ч. 27 ноября в регионе ожидается прохождение неблагоприятных погодных явлений. Так, ночью пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя. В отдельных районах севера края ожидается сильный снег. Днём пройдет мокрый снег и дождь, на севере края он будет умеренным. В отдельных районах Пермского края ожидается туман, гололёдно-изморозвые отложения. А на дорогах будет гололёд.

Из-за мокрого снега и ледяного дождя возможны обрывы линий электропередач, аварии в системе ЖКХ. Из-за гололёда возможно увеличение числа аварий. Водителей и пешеходов просят быть осторожными.

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