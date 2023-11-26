12:31 (мск), новости Узбекистана, источник: Zakon.kz
На Земле наблюдается магнитная буря
Степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время достигла уровня G2, сообщает Zakon.kz.
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Это уровень «умеренно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо», пишет ТАСС.
«Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широт в 50 градусов», — уточнили в Институте прикладной геофизики.
Ранее ученые предупреждали о возможности мощной магнитной бури.
Текущая неделя была весьма неординарной с точки зрения геомагнитной активности. Доктор физико-математических наук Сергей Богачёв рассказал Zakon.kz, в чем причина затяжной серии магнитных бурь.