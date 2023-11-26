13:13 (мск), источник: Калининград.Ru
Ермак: Рост выручки у музеев в регионе более впечатляющий, чем у отельеров и туроператов
Культурные учреждения сегодня на пике популярности.
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Рост выручки музеев в Калининградской области больше, чем у отельеров и туроператоров. Об этом рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак в прямом эфире, организованном Центром управления регионом.
Я посмотрел выручку по учреждениям культуры, и если брать динамику по сравнению с прошлым годом, то она более впечатляющая, чем у отельеров или даже у туроператоров. Музеи стали зарабатывать гораздо больше. И это очень здорово. Мы видим, что у них не только зрительский успех, не только успех от количества посетителей, но и финансовый. Поэтому музеи на пике популярности и, я уверен, будут продолжать эту тенденцию.
Министр связывает это с интересными выставками и сотрудничеством с оркестрами, театрами и другими учреждениями культуры. Кроме того, музеи научились рассказывать о себе в социальных сетях и правильно взаимодействовать с целевой аудиторией.
В 2023 году количество туристов в регионе существенно превышает прошлогодние показатели. По мнению губернатора Антона Алиханова, Калининградская область уже перестала быть сезонным местом.
В июне власти сообщали, что оборот общественного питания увеличился на 20% и составил 13,3 миллиарда рублей. Также существенно вырос объём трат туристов по картам. Только в турагентствах и у гидов путешественники оставили три миллиарда.