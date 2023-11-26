13:54 (мск), источник: АГН «Москва»
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ожидаемого сильного снегопада. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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«В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Подготовлено необходимое количество резервных генераторов», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что состояние дорог в столице непрерывно контролируют городские службы. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро, Московского центрального кольца и железной дороги, социальным учреждениям и торговым объектам. В уборке города задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников. За всеми остановками общественного транспорта закреплены бригады ручной уборки, они работают круглосуточно.
«В понедельник, 27 ноября, после окончания снегопада городские службы приступят к очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огородят лентами и специальными заграждениями для обеспечения безопасности пешеходов», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало о сильном снегопаде, который прогнозируется в Москве 27 ноября, к полудню понедельника может выпасть рекордное количество снега — от 15 до 20 мм осадков.